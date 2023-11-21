احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 13 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 63434 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 13248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و407 مخالفة السير بدون تراخيص، و146 مخالفة دراجة نارية، و1423 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و13 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.