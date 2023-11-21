"استولى على مشغولات ذهبية".. إحالة المتهم بسرقة 11 شقة بالقاهرة الجديدة للجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة المتهم بسرقة 11 شقة سكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة إلى محكمة الجنح.

ذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، وتمكن من سرقة ١١ شقة بمحيط القاهرة الجديدة.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على لص سرق 11 شقة بمنطقة التجمع الأول واختبأ بالإسكندرية.

البداية بضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية؛ وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.