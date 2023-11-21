شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقى محافظ المنوفية ورئيس الجامعة لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.

استهدفت الزيارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية بالمحافظة وعلي رأسها مستشفيات الجامعة لتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد GAHAR استعدادا لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030، والالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أحد أهم المشاريع القومية التي تستهدف به الدولة حصول كافة المصريين علي خدمات صحية عالية الجودة دون تحميلهم أعباء مالية ترهق كاهل الأسرة المصرية.

وأشاد الدكتور أحمد طه بالدور الرئيسي الفاعل والداعم الذي تقوم به محافظة المنوفية للتوسع في المشروعات التي تقدم خدمات الصحية والارتقاء بها، مثمنا التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي للمحافظة بقيادة سيادة اللواء ابراهيم ابو ليمون مع قيادات الجامعة من أجل توفير خدمات صحية لائقة لحوالي 4 مليون و800 ألف مواطن من أبناء المحافظة بالإضافة إلى المرضى المترددين على المستشفيات من المحافظات المجاورة، فضلاً عن حرصهم على إقامة المشروعات الصحية الجديدة والمتوافقة مع المواصفات العالمية، وهو ما يمهد للعديد من سبل التعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة المقبلة .

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة تسعي لنشر ثقافة الجودة وتأهيل اكبر عدد من المنشآت الصحية للاعتماد في جميع محافظات الجمهورية مما يفتح الطريق امام هذه المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفق الجدول الزمني المحدد لذلك دون تأخير.

وأضاف الدكتور طه أن دخول المنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ، وذلك لضمان توفير رعاية صحية أمنة وذات جودة عالية للمرضى.

وأكد على استعداد الهيئة لتقديم خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لجميع المنشآت الصحية التابعة لكافة القطاعات بالمحافظة لتكون قادرة على فهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وتأهيل واعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق معايير الجودة بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، ، أشار اللواء محافظ المنوفية إلى أن المحافظة وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة بصدد إقامة 6 مستشفيات صحية عملاقة بمركزى أشمون والشهداء ، و4 مستشفيات بتخصصات متنوعة بمراكز السادات ومنوف وشبين الكوم وقويسنا، فضلاً عن إقامة مركز الأورام الجديد بمنوف والذى سيخدم أكثر من 5 مليون مواطن وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، كما أكد المحافظ على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات ، كما أكد المحافظ على أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية تهدف فى المقام الأولى إلى التيسير على المرضى والتخفيف من آلامهم.

حضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف سكرتير عامٍ المحافظة ، والدكتور السيد العقدة والدكتور وائل الدرندلي اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.