شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تناقش ملف محو الأمية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، اجتماعًا برئاسة نائب محافظ الجيزة لمناقشة ملف محو الأمية بالجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على دحض معدلات الأمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ ،إلى أنه طبقًا للمؤشرات التي تم احتسابها من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم إعداد مقارنة للأحياء والمراكز لتحديد الأماكن الجغرافية الأعلى في نسب الأمية للتركيز عليها، كما تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مؤكدة أهمية تضافر الجهود من جميع أجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مجال تعليم الكبار وبعض الجهات الشريكة.

واختتمت الاجتماع على أن ينعقد دوريا ويتم التنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات للربط بينهم، وكذلك الاستفادة القصوى من مساهمات الجهات الشريكة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة والمكتبات العامة للقضاء على الأمية بالمحافظة.

حضر الاجتماع مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة ووكيل هيئة تعليم الكبار بالجيزة ومسئولي ملف تعليم الكبار بجامعتي القاهرة وحلوان ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة وممثلي بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمكتبات العامة بالجيزة وممثلي مديريات (الصحة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الشباب والرياضة) وممثلين عن أحياء ومراكز (الوراق – البدرشين – منشأة القناطر – إمبابة) ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة (وحدة السكان – شئون المرأة وتكافؤ الفرص – الأمومة والطفولة – تنمية وبناء القرية).