شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان جنوب أفريقيا يصوت بالموافقة على إغلاق السفارة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، على إغلاق السفارة الإسرائيلية فى بريتوريا فى تراجع جديد للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في غضون أيام.

ويأتي القرار بموافقة 248 عضو مقابل رفض 91 أخرين.

القرار يأتي لحين امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بفلسطين.

وكانت استدعت وزارة الخارجية فى تل أبيب سفيرها لدى جنوب أفريقيا فى أعقاب الموقف الذى تبنته الأخيرة تجاه قتل آلاف المدنيين.