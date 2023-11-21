شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من الرئيس السيسى بمناسبة بدء فعاليات "إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات" على مستوى الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر بيان من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان بدء فعاليات نسخة عام 2023 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي (22-27 نوفمبر 2023).

وقال الرئيس السيسى: "بصفتي رائد الاتحاد الأفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، يسعدني أن أعلن عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية بالاتحاد الأفريقي تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لأفريقيا من خلال بناء السلام" في الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأولوية التي نوليها جميعاً لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا، في وقت تموج فيه القارة بتحديات جسيمة ومعقدة، وفي ظل أجواء جيوسياسية واقتصادية عالمية يسودها الاستقطاب، ما يتعين معه تبني رؤية أفريقية شاملة لمُجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية".