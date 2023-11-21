شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرى مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق تهدئة يتضمن إدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مصري مسئول إن هناك اتفاق تهدئة بين فلسطين وإسرائيل يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة، مضيفا أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع، مقابل إفراح إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن اتفاق التهدئة فى غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة، مؤكدا أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة.