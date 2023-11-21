بعد حبسها 4 أيام.. 3 قرارات عاجلة بشأن الراقصة حورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أفاد مصدر قانوني أن جهات التحقيق قررت حبس الراقصة الشهيرة "حورية" 4 أيام على ذمة التحقيق الخاصة باتهامها بإثارة الغرائز والتحريض على الرذيلة.

أضاف المصدر أن الجهات المعنية طالبت بفحص الفيديوهات المقدمة والتي تتهم الراقصة "حورية" بالتحريض على الرذيلة خلال حفلاتها بالساحل الشمالي، وطالبت بفحص فيديوهات الحفلات التي أحيتها الراقصة الصيف الماضي.

كما طالبت ببيان مدى حصول "حورية" على ترخيص للرقص من عدمه، وكذلك تحريات المباحث بشأن وقائع الاتهام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة الشهيرة "حورية" بعد بلاغ يتهمها ببث فيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات رقص بالساحل الشمالي.

وقال المحامي أشرف فرحات في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن إجراء القبض على الراقصة "حورية" جاء إثر بلاغ قدمته حملة تطهير المجتمع، حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.

وكشف "فرحات"، إنه تقدم ببلاغ اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري، وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهمها "فرحات" بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

وقدمت الراقصة حورية العديد من حفلات الرقص خلال موسم الصيف الماضي ، في قرى ومنتجعات الساحل الشمالي، والتي انتشرت الصور والفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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