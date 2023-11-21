ختام دورة تدريبية لأعضاء هيئة قضايا الدولة على العملية الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عقدت اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك؛ لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

صرَّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن التدريب إدراكًا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث، وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

الدورة التدريبية 4 أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وستنعقد لمجموعتين أخريين يومي الخميس والسبت المقبلين.

وقد حضر من الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ووالمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحضر من جانب هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب، والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.