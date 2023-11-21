" السيدة والكرباج".. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة المثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجني عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين و اصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية؛ وتولت النيابة العامة التحقيق .

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