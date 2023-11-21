"من حفلات الساحل الشرير للبورش".. القصة الكاملة لأزمة الراقصة حورية بسبب ملابسها الفاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت واقعة القبض على الراقصة حورية، جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد اتهامها بخدش الحياء العام، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع في حفلات بالساحل الشمالي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة الشهيرة "حورية" بعد بلاغ يتهمها ببث فيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات رقص الصيف الماضي.

البداية

بدأت الواقعة بتقديم محامٍ بلاغا للنائب العام، يحمل رقم 524929، يتهم فيه الراقصة حورية، بكشف عورتها في الحفلات، ونشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي ترتدى فيها ملابس عارية، مضمونها الإعلان عن النفس والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة للتحقيق معها في البلاغ، ومن ثم إصدار قرار سواء بإخلاء سبيلها أو إحالتها للمحاكمة.

فحص الفيديوهات وترخيص الرقص

وأفاد مصدر قانوني مطلع على التحقيقات أن الأجهزة المعنية، طالبت بفحص الفيديوهات المقدمة والتي تتهم الراقصة "حورية" بالتحريض على الرذيلة خلال حفلاتها بالساحل الشمالي، وطالبت بفحص فيديوهات الحفلات التي أحيتها الراقصة الصيف الماضي.

كما طالبت ببيان مدى حصول "حورية" على ترخيص للرقص من عدمه، وكذلك تحريات المباحث بشأن وقائع الاتهام.

عقوبات منتظرة

وفي حال، أحالت النيابة -عقب انتهاء تحقيقاتها- الراقصة حورية إلى المحاكمة، فإنها ستحيلها إلى المحكمة الاقتصادية ذات الاختصاص بجرائم "السوشيال ميديا".

ويُجرم قانون قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون.

أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لاتجاوز 100 جنيه "لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.

جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

الساحل الشرير

وفي عام 2023، شاركت حورية في بطولة فيلم "الساحل الشمالي" مع الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.

"أنا نمبر وان في الرقص".. كلمات قالتها الراقصة حورية خلال تصريحات متلفزة، موضحة أنها ترقص في حفلات الساحل الشمالي النهارية فقط.

نفت حورية في تصريحاتها أنها الأغلى أجرًا "معرفش غيري بياخدوا كام.. بس بدفع ضرائب شهريًا من 10 إلى 14% من ثمن الحفلة".

الحبس 4 أيام

بدورها قررت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، حبس الراقصة حورية، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها بالتحريض على الفسق، وتعرية مناطق من جسدها أثناء الرقص، واستغلال الصغار عن طريق فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات أن جهات التحقيق قررت حبس الراقصة حورية بعد القبض عليها والتحقيق معها في البلاغ الذي اتهمها بخدش الحياء العام.

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