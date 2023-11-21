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رفضوا التهجير القسرى لأهالى غزة.. نواب مصر يرفضون تصفية القضية الفلسطينية.. إنفو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء  بشأن إجراء الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة  

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النائب هشام حسين

نواب الشعب جددوا موقفهم بالرفض القاطعِ لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرهم قسريًا خارج أراضيهم وتحديدًا صوب الأراضي المصرية فى سيناء

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النائب ضياء الدين داوود

مستعدون لدفع الفاتورة لحماية الأمن القومى المصرى

النائب إبراهيم أبو شعيرة

 أرض الفيروز بما تملكه من شجر ورمل وبشر أرض مصرية خالصة ولن نفرط فيها

النائب عزيز مطر

نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى ونرفض مخطط تهجير الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى سيناء ونرفض تصفية القضية الفلسطينية

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أميرة صابر

 الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية تاريخى ويرفض تصفيتها وكل أطياف المعارضة تقف صفا واحدا لمنع تصفية القضية الفلسطينية

النائب عبد المنعم إمام

الشعب المصرى بكل طوائفه يقف صفا واحدا لرفض مخطط التهجير القسرى، والمخططات التى تُحاك ضد الدولة المصرية

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النائب مصطفى بكرى

الأمن القومى المصرى خط أحمر والتنمية وجهود التعمير التى تجرى على أرض سيناء حامية لأمن سيناء

النائب أحمد فؤاد أباظة

مصر تتتصدى لأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلى من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولى الإنسانى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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