شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الائتلاف الحاكم يؤيد صفقة تبادل أسرى مع حماس وهدنة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تقدير الائتلاف الحاكم فى إسرائيل يشير لتأييد الأغلبية لصفقة تبادل أسرى مع حماس وإعلان هدنة إنسانية، مشيرة إلى رفض المالية والأمن القومى للصفقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".