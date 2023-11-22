شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: كل ما يهمنا حقن الدم الفلسطينى مهما كانت التفاصيل والأثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، عن صفقة تقضى بهدنة لعدة أيام وإطلاق صراح 50 رهينة لدى حماس قائلا:" كل ما يهمنا هو حقن الدم الفلسطينى مهما كانت التفاصيل والأثمان، والمصالح السياسية، مؤكدا نحن نتعرض لحرب إبادة".

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حقن الدماء ووقف الحرب والمجزرة حزمة فى الطريق الصحيح، وسنستمر فى الضغط والتحرك السياسى وتكثيف الجهد من أجل وقف هذا العدوان الهمجى على الشعب الفلسطينى.

وأكد محمود الهباش، لم أرى إنجازا مهما ووحيدا سوى وقف الحرب وإطلاق النار، ولذا علينا الاستمرار فى الحراك السياسى بالبعد الإعلامى والقانونى ضد هذا الاحتلال الصهيونى الغاشم، من أجل وقف العدوان على غزة، ووقف الدم وحماية الشعب الفلسطينى.

تابع، محمود الهباش، ما نقوله للأشقاء العرب هو "علينا الاتجاه للولايات المتحدة بلغة وحيدة تفهمها وهى لغة المصالح، والمجموعة العربية لديها الكثير مما تقوله للتأثير على الموقف الأمريكى، والعمل على الرأى العام والذى له تأثير كبير ويؤتى ثماره".

أوضح محمود الهباش، نتعامل مع عدو لا يقيم وزنا لأى اتفاقا وليس لديه مانع فى أن يخرق أى اتفاقا، والولايات المتحدة ترى أن إسرائيل هى المصلحة الأولى لها.