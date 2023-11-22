إبراهيم عيسى: الهدنة الوشيكة في غزة فرصة لالتقاط الأنفاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام أو 5 أيام بالتزامن مع إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": أمام كل امرأة أو طفل إسرائيلي يفرج عن 3 سيدات أسيرات فلسطينيات يخرجن من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل تسجن وتعتقل وتأسر سيدات وأطفال ولابد أن تكون الأمور واضحة بدرجة الإجرام الإسرائيلي من اعتقال النساء والأطفال.

وأشار إلى أن هذه الحسبة تؤدي إلى وقف إطلاق النار ووقف تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، إلا أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ستستمر لمدة 6 ساعات يوميًا في سماء قطاع غزة.

وتابع عيسى: "لعل هذه الهدنة تصمد.. فإسرائيل يمكن أن تتربص بأي موقف"، موضحًا أن هذه الهدنة مهمة جدًا.