مصطفى الفقى: المقاطعة أفادت إسرائيل ولم تضرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية السابق، أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية.

وقال الفقى خلال حوار لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر: كبار المثقفين الإسرائيليين لم يكن يروق لهم دعم إسرائيل، منوها إلى أن كل من دافع عن فكرة التعايش المشترك لم يكن مخطئا.

وأضاف الفقى: إن عبد المنعم السعيد وأسامة الغزالى حرب أصحاب مدارس فى الوطنية وحاولوا أن يجتهدوا فى إيجاد مخرج بشأن الصراع الإسرائيلى، موضحا أن زيارة الرئيس السادات للقدس كانت أشبه باستفتاء أمام الجميع لأن العلاقات مع إسرائيل يجب أن تأخذ منحنى جديد.

وتابع الفقى: يجب على المثقف أن يتخذ قدر من المرونة مع قضية الصراع الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل ليست مستعدة على الإطلاق فى التراجع عن ما تخطط له منذ عام ١٨٩٧.

وأكمل الفقى: المقاطعة والأساليب الإنسحابية أفادت إسرائيل ولم تضرها مثلما توقع البعض.