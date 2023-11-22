بعد غياب 12 عامًا.. أوبرا "الإمبريزاريو" تعود يومين لدار الأوبرا المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما، تعود الأوبرا الكوميدية القصيرة الامبريزاريو للموسيقار النمساوي العالمي موتسارت إلى جانب عدد من الأغاني التى تضمنتها أشهر أوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل، وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23 ، 24 نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والهادفة إلى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف أشكال الفنون الجادة تقدم فرقة أوبرا القاهرة.

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

يؤدى الأدوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع إنجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من أغانى أشهر أوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا ، الناي السحري ، الاختطاف من السرايا، باستيان تحت باستيان وغيرها.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.