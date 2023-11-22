"صاحبه خلص عليه".. التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بدفن جثة عامل لقي مصرعه على يد صديقه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة عامل قتله صديقه، وأخفى جثمانه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من شخص يفيد تغيب شقيقه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن أحد أصدقائه قد تخلص منه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وقام المتهم بتغطية المجني عليه بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.