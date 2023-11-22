شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند مدخل مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أنه أهناك اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند مدخل مخيم طولكرم .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 47 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.