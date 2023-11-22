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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.

 

 

2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى.

 

3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية.

 

4- 15% من الأسئلة مقالية.

 

5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله.

 

6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا.

 

7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

 

8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.

 

9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا.

 

10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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