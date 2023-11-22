شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024. 2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى. 3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية. 4- 15% من الأسئلة مقالية. 5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله. 6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا. 7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي. 8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة. 9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا. 10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.

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