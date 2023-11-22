أخبار مصر

سمير فرج: لهذا السبب ستقبل حكومة نتنياهو صفقة تبادل الأسرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة: هناك ضغط كبير على حكومة نتنياهو داخل المجتمع الإسرائيلى مما يدعوها لقبول صفقة تبادل الأسرى، منوها إلى أن الرئيس الأمريكى جون بايدن، خسر أصوات ٤ ولايات من الداعمين له فى الولايات المتحدة بسب دعمه لإسرائيل.

وأضاف فرج فى مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر: المخابرات الإسرائيلية أثبتت فشلها منذ بدء الحرب على غزة وأعتقد أن القتال سيستمر خلال الأيام المقبلة.

وأكمل فرج: إسرائيل لم تحقق أى هدف من أهدافها منذ بدء حربها على حماس ولن تجد أمامها سوى قبول الهدنة.

وتابع فرج: إذا تم وقف إطلاق النار فى غزة لمدة 5 أيام ستصبح حماس أقوى بكثير مما كانت عليه، موضحا أن القواعد العسكرية تقول إن المدن هى مقبرة الجيوش.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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