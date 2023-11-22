شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية توفر خدمات للصم وضعاف السمع بقداس احتفال عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثيرون عن مواعيد بدء صوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، حيث تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2023 - 2024، ومن ثم الاحتفال به.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران منير حنا صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.

خدمة الشرح للصم والبكم

وتوفر كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك، التابعة للكنيسة الأسقفية خدمة شرح وإرشاد الصم والبكم الحاضرين فى قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة والمناسبات الكنسية المختلفة، وتوفر أيضا خدمة شرحا باللغات المختلفة للحاضرين الأجانب ومن الدول الأخرى لمتابعة ما يجرى من مراسم الاحتفالات.