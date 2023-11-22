القناة والإسكندرية يتصدران.. شركات الكهرباء تتسابق في تخفيض سرقة التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

ترأس المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعا موسعا بحضور الأعضاء المتفرغين ورؤساء شركات التوزيع؛ لمتابعة واستعراض ما تقوم به الشركات من إجراءات للحد من نسب الفقد وسرقات التيار.

يأتي ذلك فى إطار ما تقوم به الشركة القابضة لكهرباء مصر من إجراءات للحد من السرقات وتخفيض نسب الفقد الكهربائي.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن أبرز ما تم خلال الاجتماع هو التأكيد على رؤساء الشركات بالمضي قدما في تحويل نظام الممارسات ومحاضر سرقات التيار إلى تركيب العدادات الكودية، وحصر المناطق الأكثر فقداً والأكثر خطورة.

وحصل "الخليج 365" على نسب الفقد بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية والتى احتلت فيها شركة القناة لتوزيع الكهرباء أول الشركات فى خفض نسب الفقد بنسبة 11% تليها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بنسبة 14%.

أما شركة مصر الوسطى فجاءت في المركز الثالث بنسبة 18%، تليها شمال القاهرة بنسبة 19%، وشركة شمال الدلتا بنسبة 19.5%، وشركة مصر العليا بنسبة 19.5، وجنوب الدلتا 19.5، والبحيرة 20%.

بينما احتلت شركة جنوب القاهرة المركز الأخير بنسبة 29% وسط تحسن كبير في نسب الفقد التي انخفضت من 40%.