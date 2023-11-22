شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يوجه مجلس كلية التربية بزيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، فى حضور اجتماع مجلس كلية التربية، حيث قدم قنديل عدد من التوجيهات للكلية بشأن النهوض بالعملية التعليمية، وفيما يلى أبرز 8 توجيهات:

- ضرورة إعداد الكلية نموذجاً متطوراً للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة.

- ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

- العمل على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.

- أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.

- التأكيد على الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.

- دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.

- ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.

- ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية.