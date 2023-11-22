شبورة وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المقرر أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إما عن فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن حالة البحر المتوسط، فأصبحت حركته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، تأتي حركته من خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.