شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الروسية: إقلاع طائرة من القاهرة تقل 28 روسيا بعد إجلائهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة الروسية التي تقل 28 مواطنا روسيا الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء الثلاثاء من القاهرة نحو العاصمة الروسية موسكو.