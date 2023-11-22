شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الروسية: إقلاع طائرة من القاهرة تقل 28 روسيا بعد إجلائهم من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة الروسية التي تقل 28 مواطنا روسيا الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء الثلاثاء من القاهرة نحو العاصمة الروسية موسكو.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بيان الوزارة "أن الطائرة الروسية أقلعت من مطار القاهرة وعلى متنها 28 روسيا، وفي غضون خمس ساعات تقريبا ستهبط في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو" .. مشيرة إلى أنه منذ 12 نوفمبر الجاري، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.
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