شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: مناعة تطعيم الأنفلونزا تستمر قوية حتى 6 شهور بعد تناول اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا إن المناعة الكاملة لتطعيم الإنفلونزا تكون بعد اسبوعين من التطعيم وتستمر لستة أشهر وبعدها تقل تدريجيا وهو أحد أسباب الحرص على التطعيم ضد الأنفلونزا سنويا.

ومن جانبة أشار الدكتور أمجد الحداد استشارى أمراض الحساسية والمناعة بفاكسيرا إن فاكسيرا توفر علاج الحساسية بالأمصال.

وحول مصل الحساسية، أفاد الدكتور أمجد الحداد بأن العلاج بالأمصال لمرضى الحساسية هو آخر الحلول العلاجية فى حالة عدم الاستجابه للعلاج الدوائى أو العلاج البيئى؛ ويجب على المريض الاستمرار على هذا النوع من العلاج لفترات طويلة قد تمتد من عامين إلى 5 سنوات.

وأضاف : تقوم فكرة المصل على حقن المريض بنفس مسببات الحساسية لديه وذلك بعد إجراء اختبار حساسية بواسطة طبيب مختص فى عيادة مجهزة بالأدوية اللازمة استعدادا لحدوث صدمة الحساسية، حيث يتم مراقبته لمده ساعه تفاديا لظهور اى علامه من علامات فرط الحساسية.

وأوضح أن التوقف عن العلاج قبل الفترة التى حددها الطبيب بعد الشعور المبدئى بالتحسن يؤدى الى عودة الحساسيه مرة اخرى لعدم الإستمرار فى المصل لمدة كافية.