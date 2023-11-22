شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية والذى يشمل ما يلي:
1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
2 -استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
3 -استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
4 -استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
5 -استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
2 -استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
3 -استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
4 -استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
5 -استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لتجنب الإصابة ببكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.
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