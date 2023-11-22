كيف يتم الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟.. الصحة تجيب

1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​2 -استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​3 -استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​4 -استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​5 -استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لتجنب الإصابة ببكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.​