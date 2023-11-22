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كيف يتم الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟.. الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية​ والذى يشمل ما يلي:​

 

1-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​
2 -استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​
3 -استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​
4 -استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​
5 -استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​
6-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لتجنب الإصابة ببكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.​

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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