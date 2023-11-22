شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعلن ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يحرر كل طالب الاستمارة الالكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من حيث الاسم مطابق لشهادة الميلاد « الرقم القومي - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد، موضحة أن أبرز التعليمات جاءت كالتالى:

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة الى المدرسة 64 وفي حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة الكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الالكترونية تحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب ومطابقة الاستمارة الالكترونية مع شهادة الميلاد وصورة الطالب على الاستمارة حسب الصورة الشخصية - مع كتابة رقم تليفون ولى امر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح امام الصورة ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الالكترونية.

- يرفق بالاستمارة الالكترونية اصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة، مكونات الاستمارة عبارة عن 3 ورقات وهى الاستمارة الالكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة واقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب او التدبيس في موقع آخر.