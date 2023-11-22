شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المدارس عقد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل والتى بدأت أمس، حيث أكدت المدارس أن الاختبارات تتم فى منهج شهر نوفمبر فيما درسه الطلاب خلال هذا الشهر بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج، كما واصلت المدارس أيضا رصد درجات اختبار شهر أكتوبر.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.