وزارة العمل: حصر جديد لعمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التى أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة، واكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد في تقرير للوزارة ان وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.

كما أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة العمل لمفتشي العمل فى 9 محافظات، بالتعاون بين الوزارة من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب مع منظمة العمل الدولية، حول بيئة العمل اللائقة للجنسين، والتي جرى تنفيذها في فندق توليب أسوان على مدار يومين متتاليين، بمشاركة 28 من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية واعضاء وحدة المساواة من محافظات: بني سويف، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، واسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وذلك بهدف تحديث مدونة السلوك فيما يتعلق بالعنف والتحرش في أماكن العمل، كما تتضمن مراجعة على دليل التفتيش الإرشادى لمفتشى العمل، ومناقشة الأنشطة الحالية التى يقوم بها المفتشين وكيفية إستخدام الدليل، ومناقشة أهم التحديات فى تطبيق الدليل الإرشادى فى المحافظات المشاركة، مع وضع خطة معدلة للدليل الإرشادى، وأيضاً التعريف بمدونة السلوك واهدافها وأهميتها، ومحاورها، واهم مقترحات تعديلها، وكذلك دور المنشآت فى مواجهة أعمال العنف والتحرش والأطراف الشريكة وأدوارها، ووضع إطار لمدونة السلوك ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الورشة التى جرى تنظيمها من خلال الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب برئاسة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، تأتى ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذي يراعي المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، في إطار التعاون القائم بين مشروع منظمة العمل الدولية «العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين» ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة واهتمامه وحرصه البالغ على متابعة عمل المفتشين من أجل خلق بيئة عمل مواتية ومراعية للمساواة بين الجنسين، وحماية المرأة داخل مكان العمل،كما شارك فى افتتاح فعاليات الورشة فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، والذى قدم الشكر والترحيب بالحضور من محافظات الصعيد من بنى سويف وحتى أسوان، مؤكداً أهمية دو وحدة المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها علي فرص العمل لائقة وبيئة عمل آمنة، ضمن سياسة الوزارة ومديرياتها لتوفير شروط عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية، كما حضر الورشة إيمان الشاطر كبير باحثين بإدارة تنمية المواهب، وشيرين زايد مدير المشروع .