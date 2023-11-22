شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو زيد: استراتيجية عربية لمواجهة ندرة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الرياض اليوم الأربعاء ولمدة يومين فعاليات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت شعار "التنمية المستدامة في المنطقة العربية – الهدف السادس.. التحديات والفرص".

ويشارك المجلس العربى للمياه بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس ووزير الرى الأسبق ,والدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق.

تبحث الفعاليات على مستوى الاجتماع الوزارى إعداد واعتماد خارطة طريق للأمن المائي المستدام في الوطن العربي, وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة,و تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار،والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.

ويعرض الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه على الإجتماع الوزارى رؤية المجلس حول الاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية كخيار استراتيجي لمواجهة ندرة المياه بالمنطقة العربية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، ومياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، والتحديات التى تواجه استخدامات وتنمية المياه غير التقليدية، والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

كما يعرض أبو زيد نتائج إطلاق الدليل الإرشادى للاستخدام الآمن للمياه شبه المالحة فى الإنتاج الزراعى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع منظمة "الفاو". وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

ويؤكد أبو زيد على وضع إطار مؤسسىواضح لتشجيع وتمكين القطاع الخاص من المشاركة فى مشروعات إعادة استخدام المياه ,وتفعيل دور المرأة فى تخطيط وتنفيذ تلك المشروعات ,مع وضع حوافز تشجيعية لإعادة استخدام المياه من خلال المنح والإعفاءات الضريبية للأشخاص وأصحاب المشروعات وغيرها.

ومن جانبه أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ,أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر العربي الخامس للمياه استعراض المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مصر والوطن العربي في مجال الموارد المائية، و أهمية دور المنظمات المدنية والدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه ,ودعم وتعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة في المنطقة.

كما سيتم خلال جلسة حوارية موسعة ,مشاركة المجلس العربى للمياه فى مناقشة الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها فى ظل النمو السكاني المتزايد لدول المنطقة ، ودور الإطار المؤسسي والقانوني لاستدامة مصادر المياه وخدماتها، وسبل تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية المنظمة لحماية الموارد المائية،والحفاظ عليها بما يحقق الأمن المائى العربى .

وقال العطفي إن المجلس سيعرض ورقتين علميتين , الأولي بعنوان "تحديات وآفاق الإدارة المتكاملة لمياه الصرف الصحي المعالجة في المنطقة العربية"من إعداد د. محمود أبو زيد، و الدكتور حسين العطفى، ويعرضها الدكتور طارق السمان مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية - المركز القومى لبحوث المياه.

أما الثانية حول دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي , من اعداد الدكتور محمود أبو زيد، و الدكتور حسين العطفى،ومرفت حسن، ويعرضها الدكتور محمد توفيق و الجهود العربية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وأهمية إدارة المخزون المائي الاستراتيجي في عدد من الدول العربية.

وتتناول جلسات اليوم مناقشات حول مدى مواءمة استراتيجيات دول المنطقة مع استراتيجيات الأمن المائي العربي، وتقييم البدائل المستقبلية لنظام إدارى مستدام للمياه, فيما تناقش الجلسة الرابعة أهمية دور المنظمات المدنية والدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي، ودعم وتعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة في المنطقة.