شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية الشباب بالجيزة ينظم غدا ملتقى توظيفيا.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، يوم غد الخميس، ملتقى توظيفيًا بحضور مسؤول الموارد البشرية لأحد سلاسل المطاعم، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري بالمطعم - منسق علاقات عملاء بالمطعم - عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة) - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) - فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتكييف) - سائقين (درجة أولى وثانية).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون سن المتقدم بين 18 و 40 سنة، مع وجود موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية، موضحًا مزايا العمل على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).

جديرٌ بالذكر أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب أنشئ بالقرار رقم (3583) لسنة 1999 وهو يتبع محافظة الجيزة وله الشخصيه الاعتبارية المستقلة وهو المنوط به المساهمة في خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية والتى تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.