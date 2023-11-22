شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمحافظة شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، بمحافظة شمال سيناء وتستمر لمدة أسبوع يتم فيها زيارة أكبر عدد من مدراس الفتيات بالمرحلة الإعدادية بمدينتي العريش وبئر العبد وقرية الروضة وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن فعاليات المبادرة بشمال سيناء بدأت بتنظيم معسكر ضم فتيات المدرسة الابتدائية "بقرية الروضة" في مدينة بئر العبد ،وشهد المعسكر الذي امتد لنهاية اليوم الدراسي حضور 50 فتاه الأنشطة التفاعلية والمسابقات الرياضية والألعاب الذهنية التي تشاركت فيها الفتيات مع أمهاتهن .

و استهدف المعسكر تقريب وجهات النظر بين جيل الامهات بافكارهن ومعتقداتهن و جيل الفتيات بطموحاتهن وتطلعاتهن و تحفيزهن على العمل معاً لنبذ التقاليد و الاعراف المجتمعية السلبية تجاه الفتاة .

وأشارت إلى أنه على هامش الفاعليات زار فريق العمل عدد من بيوت القرية وأدار حديث مع الأهالي عن أهميه استكمال جميع مراحل تعليم الفتيات وعدم التمييز بين الابناء وباسم المجلس قام فريق العمل بتوزيع بعض الهدايا.

وعلى التوازي وخلال تنفيذ المعسكر في مدرسة الروضة الابتدائية تم اطلاق المبادرة في مدرسة بئر العبد الإعدادية للبنات و تنفيذ دوائر الحكي دوي لعدد 450 فتاه تحكين من خلالها تجاربهن وامالهن وشاركن قصصهن للبناء عليها وتمكينهن بداخل مجتمعهن المحلي بالاضافة الى تنفيذ فعاليات حوار الاجيال بين عدد من الامهات وبناتهن وايضا التعلم الرقمي وخلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة

وسبق إطلاق المبادرة تنفيذ تدريب عدد 20 ميسرة من المحافظة علي منهجية تنفيذ المبادرة وكيفيه خلق حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة وكذلك تقريب وجهات النظر بين الأمهات وبناتهن من خلال حوار الأجيال، وكذلك توعية الفتيات بالامان الاليكتروني والتعلم الرقمي والتى لاقت قبولا بين الميسرات والفتيات.