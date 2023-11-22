شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزارء المياه العرب يكرم الدكتور محمود أبو زيد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرم مجلس وزراء المياه العرب على هامش اجتماعه في الرياض اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، العالم المصرى الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العالمي للمياه.

يأتى التكريم تقديراً لجهود العالم المصرى وإنجازاته في مجال المياه على المستوى العربي والدولي، وتأسيسه للمجلس العربي للمياه، والمجلس العالمي للمياه، ودوره الفاعل من خلال المجلس العربي للمياه فى دعم أنشطة المجلس الوزاري العربي للمياه، وإعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي 2030.

انطلقت في الرياض اليوم ولمدة يومين فعاليات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت شعار "التنمية المستدامة في المنطقة العربية – الهدف السادس.. التحديات والفرص".

و تبحث الفعاليات على مستوى الاجتماع الوزارى إعداد واعتماد خارطة طريق للأمن المائي المستدام في الوطن العربي، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، و تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار، والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخى.