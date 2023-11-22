شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 7 طائرات تنقل مساعدات غذائية وطبية إغاثية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت حركة استقبال طائرات نقل المساعدات لقطاع غزة التى تهبط بمطار العريش هبوط 7 طائرات خلال الساعات الماضية، قادمة من روسيا وقطر، والعراق، والكويت، والإمارات تحمل مساعدات غذائية، ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف وخيام.

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعين بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

واوضح ان الطائرات هى طائرة قادمة من روسيا على متنها 28.285طن مواد غذائية، وبطاطين ومستلزمات غذائية، وطائرة قادمة من قطر تحمل 40.600 طن مواد غذائية، وبطاطين وخيم، وطائرة من العراق تحمل 11.280طن مواد غذائية، و طائرة قادمة من الكويت تحمل شحنة مساعدات من جمعية السلام والهيئة الخيرية الإسلامية الدولية وهى 41.500 طن 3 سيارات اسعاف وخيم ومواد غذائية.

وطائرة قادمة من الإمارات لصالح الهلال الأحمر الاماراتي تحمل 9 طن مساعدات غذائية، ومساعدات اغاثية، وطائرة قادمة من قطر تحمل 42.218 طن، وخيم بطاطين ومواد غذائية، و طائرة قادمة من الإمارات لصالح الهلال الاحمر الاماراتي تحمل 9 طن 393 كيلو مواد غذائية ومراتب استلمها الهلال الأحمر الإماراتي.