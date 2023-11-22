شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.