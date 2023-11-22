شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة لندن تعتقل 400 شخص من متظاهرى مسيرات دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 80 شخصًا واعتقال 400 فى المملكة المتحدة بسبب جرائم الكراهية المزعومة والعنف المرتبط بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، تجمع آلاف المتظاهرين فى لندن خلال الأسابيع القليلة الماضية ما دع عدد من السياسيين للضغط على شرطة العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لتلك المسيرات.

وخلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 18 نوفمبر، اعتقلت شرطة لندن ما يقرب من 400 شخص ووجهت اتهامات رسمية إلى 83 منهم، وقال ضباط سكوتلاند يارد إن المسئولين يفحصون صور التظاهرات المتعلقة باضرابات حدثت يوم الهدنة، مشيرين إلى استخدام تقنية التعرف على الوجه.

وتجمع آلاف المتظاهرين والمحتجين المناهضين في لندن خلال عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية، مما دفع السياسيين إلى الضغط على شرطة العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد إن الضباط يقومون بفحص صور المتظاهرين المرتبطين بالفوضى في يوم الهدنة، وذلك باستخدام التعرف على الوجه لإلقاء نظرة على المظاهرات السابقة والبحث عن المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم ارتكبوا جرائم كراهية.

وتطارد الشرطة 15 شخصا شاركوا فى قافلة مؤيدة للفلسطينيين تضم ما يصل إلى 80 سيارة يوم السبت، ويبحث الضباط أيضًا عن 20 رجلاً شاركوا فى الاحتجاجات المضادة في يوم الهدنة.

وأدان رئيس الوزراء ريشي سوناك الأعمال التي وصفها بـ "غير المقبولة على الإطلاق" التى ارتكبتها الجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفون مع فلسطين فى ذلك اليوم، وأصر على أنه يجب مواجهة جميع الجرائم بقوة القانون الكاملة والسريعة.