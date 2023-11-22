شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن الهدنة: مصر ساعدت فى إنقاذ المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، فى بيان صباح اليوم، إنه كما أعلن الرئيس بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة فى شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فى غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال، مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطينى.

وأكدت أن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمى، كما أظهرت أيضا كرمها فى مساعدة المدنيين الذين وقعوا فى براثن الصراع.

وأضافت "وبالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإنني أيضًا أقدر وأدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين فى غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة فى أمان بما فى ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم. وإننى ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل - وهى شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى فى العمل من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسط. وكما قال الرئيس بايدن والوزير بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر.

واختمت بيانها قائلة:"إننى متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة فى الوقت الذى أتولى فيه مهام منصبى فى القاهرة".