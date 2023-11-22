وزارة الصحة تنتهى من تجهيز خطة تأمين انتخابات رئاسة الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزارة انتهت من وضع خطة تأمين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان نستهدف الخطة تأمين الخدمات الطبية فى اللجان الانتخابية وكذلك المتشفيات الواقعة فى دائرة اللجان وكذلك المستشفيات بشكل عام مشيرا إلى أن كافة الخدمات الطبية تقدم مجانا.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين القطاعات المختلفة بالوزارة للاستعداد لوضع خطة التأمين الطبى لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وأضاف أنه تم الاستقرار على أعضاء غرفة عمليات الوزارة المكلفة بتوفير الاحتياجات الصحية لأصحاب الحالات الحرجة.

وأوضح أنه جارٍ التواصل مع وكلاء الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على المخزون الاستراتيجى للأدوية ومدى سلامة وصلاحية السيارات الخاصة بالإسعاف لأداء المهام التأمينية أثناء الانتخابات، متابعًا: "جارٍ فحص كافة الإمكانات الطبية لمخازن التموين الطبى بالمحافظات".