شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح وطقس بارد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، وانخفاض بدرجات الحرارة ليلا ، حيث متوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .





وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: - الأربعاء 22 نوفمبر :شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





- الخميس 23 نوفمبر و الجمعة 24 نوفمبر :شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





- السبت 25 نوفمبر : شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.





- الأحد 26 نوفمبر والاثنين 27 نوفمبر : أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.