شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح حازم عمر ترحب بهدنة غزة.. وتؤكد: نجاح للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال " الشقنقيري" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها وأشكالها، كما أنها تساعد علي وتيرة علاج المصابين ووقف المعاناة لأهالينا في فلسطين.
وأوضح المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، أنه لا حل للأزمة الفلسطينية إلا من خلال إقامة السلام الشامل الذي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا المسار، هو الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وبدونه سيظل الصراع قائما، مؤكدا أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة هو الضمان الوحيد لعدم تكرار هذا التدهور مرة ثانية.
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