شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح حازم عمر ترحب بهدنة غزة.. وتؤكد: نجاح للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، معتبرا ذلك استكمالاً لنجاح الدبلوماسية المصرية التي قامت بدور كبير منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال " الشقنقيري" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها وأشكالها، كما أنها تساعد علي وتيرة علاج المصابين ووقف المعاناة لأهالينا في فلسطين.

وأوضح المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، أنه لا حل للأزمة الفلسطينية إلا من خلال إقامة السلام الشامل الذي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا المسار، هو الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وبدونه سيظل الصراع قائما، مؤكدا أن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة هو الضمان الوحيد لعدم تكرار هذا التدهور مرة ثانية.