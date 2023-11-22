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شكرا لقرائتكم خبر عن هدنة 4 أيام.. بنود اتفاق الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
الهدنة
هدنة بين حماس واسرائيل
- التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام مع الجانب الإسرائيلى بدءا من الخميس
- وقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال فى كل مناطق غزة ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة فى القطاع
- إطلاق سراح 50 رهينة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون الاحتلال دون سن 19 عاماً
- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً
- ضمان حرية حركة سكان غزة من الشمال إلى الجنوب بشارع صلاح الدين
- وقف حركة الطيران فى جنوب غزة على مدار 4 أيام
- وقف حركة الطيران فى شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى 4:00 مساء
- يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد فى كل مناطق قطاع غزة
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