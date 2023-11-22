شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يرحب بالهدنة الإنسانية فى غزة ويشيد بجهود مصر وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب البرلمان العربى، بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، داعيا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائى لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأشاد البرلمان العربى، فى بيان اليوم الأربعاء، بالجهود الحثيثة التى قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية، معربا عن أمله فى أن تساهم تلك الهدنة فى التخفيف من معاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة. وجدد البرلمان العربي، مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر بشكل متواصل.



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