شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: نثمن الهدنة.. ونطالب بالتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن هدنة في فلسطين، ووقف إطلاق النار برعاية مصرية، يمثل أول انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية، مشيدا بالإجراءات التي اتخذها الجانب المصري في هذا الصدد، ومؤكدا أن مصر لم تألو جهدا منذ اليوم الأول لخدمة القضية الفلسطينية.

وأضاف المرشح الرئاسى، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدور المصري واضح ومحوري، فمصر قدمت وتقدم كل ما يمكن لمساندة أهالينا في غزة، فمنذ السابع من أكتوبر، فإن الكيان الصهيونى لم يكتف فقط بقتل الفلسطينيين وتعمد قتل الأطفال والنساء، وحتى الأطقم الطبية لم تسلم منه، موضحا أن التاريخ سيظل شاهدا على ما ارتكبته إسرائيل ضد الإنسانية في فلسطين.

وقال المرشح الرئاسي: "إننا كحزب الوفد إذ نعبرعن دعمنا وترحيبنا الكامل للهدنة في فلسطين، ونطالب أيضا بالتحقيق الفوري فيما ارتكبته إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني ونثمن الجهود المصرية وسط صمت مذهل من المجتمع الدولي".