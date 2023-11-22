شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية بجنيف: تنسيق لحث الجالية على المشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال حماد منسق حملة "مواطن بالخارج" في جنيف ورئيس بيت العائلة المصرية فى جنيف، إن الجالية المصرية في سويسرا، تتحرك على مدار الأيام الماضية للتنسيق وتجهيز اللوجيستيات المتعلقه بتحرك مجموعات للذهاب لمقار التصويت بالانتخابات الرئاسية أيام 1و2و3 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الاستعدادات ساهمت في تقوية العلاقات بين أبناء الجاليات، مشيرا إلى أن الجميع ينتظرون أيام الذهاب للتصويت على الرغم من قدوم الكثيرين من أماكن بعيدة في سويسرا.

وأوضح منسق حملة "مواطن بالخارج" في جنيف، أن هناك عدة أسباب تدفع المصريين بالخارج للتمسك بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، من بينها وعيهم بالمخاطر التي تحيط بوطنهم الأم، لاسيما بعد أحداث غزة المؤسفة التي شعر من خلالها الجميع ضرورة التمسك بدولة يقودها رئيس محنك على دراية بتلك المخاطر وكيفية التعامل معها.

وتابع : "سيقوم كل منا بواجبه تجاه الوطن بالتواجد أمام صناديق الاقتراع هنا في مركز التصويت للمصريين في سويسرا حتى نقدم رسالتنا للداخل والخارج، ونحن على تواصل مع جميع أبناء الجالية والتنسيق عبر لقاءات واجتماعات تتعلق بتقديم عناوين عريضة لحث كل مغترب على المشاركة والادلاء بالتصويت"

وأضاف : "بالتوازي مع ذلك كانت هناك تحركات من أبناء الجالية بتدشين مجموعات عمل على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية وحث المصريين المغتربين على التصويت للمرشح الذي يروه ممثلا لتطلعاتهم وأن كان التوجه بشكل عام للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لاسيما مع الأحداث الاخيرة التي تشهدها المنطقة والتي أكدت ضرورة وجوده في المرحلة المقبلة وتوعيتهم بأهمية ذلك بالتوازي مع القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لصالح المصريين بالخارج لم تكن متوفرة من قبل من ضمنها السماح بالتصويت لحاملي بطاقة الرقم القومي المنتهيه".