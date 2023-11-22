شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تُطلق ورشة علمية حول مقاومة مضادات الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات الورشة العلمية "Antimicrobial Therapy" حول مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كون المجمع يُعتبر مركزًا متميزًا لإدارة مضادات الميكروبات.

تأتي الورشة العلمية التي تعد أُولى الورش العلمية ضمن فعاليات ملتقى الهيئة السنوي الرابع الذي ينطلق هذا العام، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة .. من الإصلاح إلى التميز».

وقال بيان الهيئة، استهدفت الورشة العلمية الفرق الطبية ومقدمي الخدمة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض ومنسقي مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، فيما تمحورت المناقشات العلمية حول أثر المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية واتباع الأدلة والإرشادات العلمية الخاصة باستخدام المضادات الحيوية في عدة مجالات على رأسها الجراحة والأنف والأذن و الأطفال وأمراض الصدر.

وتجدر الإشارة، أن الملتقى السنوي الرابع للهيئة من المقرر أن يتضمن عقد ورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال مع المرضى، كما يتضمن جلسات علمية ومحاضرات وندوات تفاعلية تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الطبية والصحية الأكثر إلحاحًا لدي منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.