شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. الخيار بـ 14 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا : -الطماطم بـ 10.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الجزر 11.5جنيه. -بطاطا 10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 22.5 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها. -جوافة بـ 17 جنيها. -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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