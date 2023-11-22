جريمة تأخرت 30 يوما.. أسرار مقتل "نيرة أشرف" جديدة داخل مول بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طوال شهر كامل طارد "رمضان" محبوبته -كما خُيل له- لم يتوقف عن مصارحتها بحبه الشديد لها ورغبته في الزواج منها ومساعدتها في تربية أطفالها الخمسة.

30 يوما تكرر معها سيناريو عامل النظافة وزميلته وسط وعود بمنحها حياة سعيدة تعوضها ألم الانفصال عن زوجها لكن دون جدوى.

وصل قطار العشيق محطة فاصلة قرر معها السير للمرة الأخيرة نحو الظفر بقلب "سمية" فهددها "يا اتجوزك يا هقتلك" إلا أن "أم العيال الستة" صدمته "مش هينفع اتجوزك".

"نيرة أشرف" جديدة

كعادتها كل يوم باشرت "سمية" عملها في تنظيف دورات المياه بمول شهير بأكتوبر لكن ذئب مترصد كتب نهايتها بطريقة بشعة تحت أنظار زميلتها لتسقط ضحية عشيق زائف على غرار جريمة الطالبة نيرة أشرف بالمنصورة.

مساء أمس الثلاثاء تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأمن الإداري لمول منظفات عن وجود قتيلة.

وجه مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي رجال المباحث بسرعة فحص مسرح الجريمة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر توصلت إلى أنه في أثناء خروج الضحية "مطلقة وتعول 6 أطفال" من دورة المياه عاجلها المتهم "رمضان" بطعنات سكين فسقطت قتيلة.

المتهم نفذ جريمته لرفضها الزواج منه عدة مرات حتى هددها "يا نتجوز يا هقتلك". وانطلقت مأمورية لضبطه بالتنسيق مع فرقة وسط أكتوبر بقيادة العميد محمد أمين.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت زميلة المجني عليها لسماع أقوالها.