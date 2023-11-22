سرقوا 7 مواشي.. تجديد حبس 5 لصوص في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من داخل مزرعة في كرداسة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة 7 رؤوس ماشية من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالي "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.